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Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Kral Selman talimat verdi, katilleri...

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, açıklamalarda bulundu. El- Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:32
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Kral Selman talimat verdi, katilleri...

Suudi Arabistan, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, BM İnsan Hakları Konseyinin bugünkü oturumunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katillerinin adalete teslim edileceğini söyleyen Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.

Başsavcılığın, soruşturma ofislerine kameralar yerleştirdiğini, görevlilerin dava evraklarını iyi bir şekilde korumasını içeren genelge yayınladığını söyleyen Ayban, suçlama kararlarının da insan hakları sözleşmelerinde yer alan kavramlara uygun olarak alındığına dikkati çekti.

Ayban, söz konusu uygulamalarla adaleti güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yetkinin kötüye kullanılmasını engellemek için yeni proje

Adalet Bakanlığının, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hukuki bilinçlendirme programları uyguladığına işaret eden Ayban, mahkemelerde ücretsiz hizmet verecek hukuki danışmanların bulunduğunu, kadın büroları açıldığını ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, ülkenin BM Daimi Heyeti'nin, BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu ayrı bir beyanda, devlet gücünün kötüye kullanılmasıyla mücadeleye ilişkin "yeni bir cezai sistem projesi" hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İslam hukuku ilkeleri ve insan hakları yasaları temelinde insan haklarını koruma ve güçlendirmeye kararlı olduğuna işaret edilen beyanda, Suudi Arabistan'ın insan haklarını güçlendirmek için BM, uluslararası toplum ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Yeni projeye ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:32
  1. İstanbul
  2. Bender el-Ayban
  3. BM İnsan Hakları Konseyi
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Suudi Arabistan

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