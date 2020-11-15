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Dünya Suudi Arabistan'dan Almanya'ya silah resti
Dünya

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya silah resti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Almanya hakkında açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:59:00 - 2020-11-16 00:19:24
Suudi Arabistan'dan Almanya'ya silah resti

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkesine yönelik uyguladığı silah ihracat yasağını "yanlış" ve "mantıksız" olarak nitelendirdi.

Suudi-Arabistan'ın silahları bir dizi başka ülkeden alabileceğini ifade eden Adil el-Cubeyr, "Alman silahlarına ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

Cubeyr, Almanya'nın bu yöndeki kararına saygı duyduklarını belirterek, "Belirli bir ülke silah satmamayı tercih ediyorsa, bu o ülkenin kararıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'tan 31 Aralık 2020'ye uzatmıştı.

Öte yandan, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde, "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz" maddesi yer alıyor.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının 31 Aralık'tan sonra devam edip etmeyeceğine önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.

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Yorumlar

raser

Bu araplar, dünyadaki arap uşakları gibi amerikadan izin almadan helaya gitmezler... demek ki Almanlara efelenme için efendilerinden izin almışlar!...
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