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Aktüel

Suudi Arabistan'daki Somalili göçmenlerin sınır dışı edildiği iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:54:43 -
Suudi Arabistan'daki Somalili göçmenlerin sınır dışı edildiği iddialarına yalanlama

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'da bulunan 800 Somalili göçmenin sınır dışı edilerek Yemen'e gönderildiği iddialarını yalanladı.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, Yemen'deki Husilerin öne sürdüğü "Suudi Arabistan'ın, ülkede bulunan 800 Somalili göçmeni Yemen'e sınır dışı ettiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Husilerin ortaya attığı bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Maliki, "Husiler, geçen nisan ayında 8 binden fazla Afrikalı göçmeni silah zoruyla Yemen'e sokmuş ve bunları Suudi Arabistan topraklarına zorla göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Husilerin bunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu durumdan faydalanmak ve sınır güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptığını öne süren Maliki, "Suudi Arabistan söz konusu göçmenlere insancıl muamelede bulunmuş, kendilerine sağlık, barınma ve gıda alanında gerekli her türlü hizmeti sunmuştur." bilgisini paylaştı.

Maliki, söz konusu göçmenlerin şu an bulunduğu yere ilişkin bilgi vermedi.

Husiler, 8 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın, 800'den fazla Somalili'yi Cevf kentinden sınır dışı ederek Yemen'e gönderdiğini öne sürmüştü.

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