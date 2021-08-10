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Dünya Suudi Arabistan'da yolsuzluk
Dünya

Suudi Arabistan'da yolsuzluk

Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında bazı bakanlık görevlilerin de bulunduğu 207 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 08:57:00 - 2021-08-10 10:50:08
Suudi Arabistan'da yolsuzluk

Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.

Aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli bazı kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahısların yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.

 

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