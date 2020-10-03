Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 4 bin 850'ye yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi yaşamını yitirdi ve 419 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 850'ye, vaka sayısı da 335 bin 997'ye çıktı.



Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 626 artarak 320 bin 974 oldu.