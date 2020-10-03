  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:11:47 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 4 bin 850'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi yaşamını yitirdi ve 419 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 850'ye, vaka sayısı da 335 bin 997'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 626 artarak 320 bin 974 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı
Gündem

Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı

Ahmet Davutoğlu'nun kendisini yüzde 49.5 oy almış başbakan olarak tanıtmasına Ahmet Hakan tepki gösterdi. Hakan, köşe yazısında Davutoğlu'nu..
Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı listeyle Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araç, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 ..
Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti
Dünya

Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Magadiz'in Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay