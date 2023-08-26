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Spor Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü! Herkesi şaşırttı: Futbola yağ gibi milyarlar harcadılar ama...
Spor

Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü! Herkesi şaşırttı: Futbola yağ gibi milyarlar harcadılar ama...

Yeniakit Publisher
2023-08-26 15:19:00 - 2023-08-26 15:23:24
Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü! Herkesi şaşırttı: Futbola yağ gibi milyarlar harcadılar ama...

Suudi Arabistan son dönemde dünyaca ünlü yıldızları astronomik paralarla ülkeye getiren Suudi Arabistan futbolundaki yükseliş dikkat çekmişti. Birçok önemli futbolcunun yer aldığı ligde tesislerin ortaya çıkan görüntüsü ise futbolseverleri adeta şoke etti. Yağı döker gibi para saçtılar. İşte detaylar...

Son dönemde dünyaca ünlü yıldızları astronomik paralarla ülkeye getiren Suudi Arabistan futbolundaki yükseliş dikkat çekmişti. Birçok önemli futbolcunun yer aldığı ligde tesislerin ortaya çıkan görüntüsü ise futbolseverleri adeta şoke etti. İşte detaylar...

Bu sezon getirdiği dünyaca ünlü yıldızlarla büyük bir seviye atlayan Suudi Arabistan futbolu dikkatleri üzerine çekmişti. Transferlere ciddi bir yatırım yapan; Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Neymar, Roberto Firmino ve Karim Benzema gibi yıldız isimleri ülkeye getiren Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ligin 3. haftasında Al Fateh ile Al Nassr'ın karşı karşıya geldiği maç öncesi tesislerin özensiz görüntüsü futbolseverlerin tepkisini çekti.

Fanatik'in haberine göre bu durumun nedeni olarak transfer için harcanan parayı Suudi Arabistan devletinin karşıladığı, tesislerle ise kulüplerin ilgilenmesi gösterildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberin devamında Beşiktaş'ta top koşturan ve bir dönem Al Nassr forması giymiş olan Vincent Aboubakar'ın ekibinin, Arabistan'da bulunan tesislerin baraka gibi olduğunu, çoğu futbolcunun duş dahi almadan evlerine gittiğini dile getirdiği kaydedildi.

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