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Spor Suudi Arabistan'da, kurgulanmış bir skandala imza atan TFF kafilesi, İstanbul'a döndü
Spor

Suudi Arabistan'da, kurgulanmış bir skandala imza atan TFF kafilesi, İstanbul'a döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-30 17:31:00 -
Suudi Arabistan'da, kurgulanmış bir skandala imza atan TFF kafilesi, İstanbul'a döndü

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının skandal bir şekilde ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının skandal bir şekilde ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık." dedi.

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

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