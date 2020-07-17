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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 37 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:20:57 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 37 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 37 artarak 2 bin 407'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 613 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 407'ye, vaka sayısının da 245 bin 851'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşan kişi sayısının da 191 bin 161 olduğunu bildirdi.





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