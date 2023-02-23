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Spor Suudi Arabistan'da görüldü! Ronaldo sonunda bunu da yaptı! Arabistan'da yapmadığı kalmadı...
Spor

Suudi Arabistan'da görüldü! Ronaldo sonunda bunu da yaptı! Arabistan'da yapmadığı kalmadı...

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’ın kuruluşunun 300. yıl dönümünde kılıç dansı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:28:00 -
Suudi Arabistan'da görüldü! Ronaldo sonunda bunu da yaptı! Arabistan'da yapmadığı kalmadı...

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’ın kuruluşunun 300. yıl dönümünde kılıç dansı yaptı.

Al Nassr kulübü, Suudi Arabistan’ın kuruluşunun 300. yıla özel kutlama töreni düzenlendi.

Törende Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Luiz Gustavo gibi bir dönem Türkiye'de forma giyen isimler kılıç dansı yaptı.

Elinde kılıçla poz verdi

Portekizli yıldızın, geleneksel elbiseler giyerek elinde kılıçla poz vermesi ise dikkat çekti.

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