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Suudi Arabistan'da Gomis fırtınası engellenemiyor

Galatasaray'dan Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, gollerine devam ediyor. Al Hilal'in Al Fateh ile oynadığı maçta penaltı vuruşundan yararlanmayan Gomis, golünü atmayı başardı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:51
Suudi Arabistan'da Gomis fırtınası engellenemiyor

Galatasaray'dan sezon başında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Suudi Arabistan Ligi'nde gollerine devam ediyor. Fransız yıldız ligin 4. haftasında oynanan Al Fateh deplasmanında ağları sarsmayı başardı.

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Ligi'nde 4. haftasında oynanan maçta Al Hilal'in deplasmanda Al Fateh ile oynadığı karşılaşmada 59. dakikada beraberliği getiren golü attı. Al Hilal'ın 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 59. dakikada sahneye çıktı ve beraberkik golünü kaydetti.

Gomis, 75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda ise başarılı olamadı ve topu ağlarla buluşturamadı.

Al Hilal, Al Fateh'e karşı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2'lik galibiyete uzandı.

Gomis, Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 3 gol atarken, 4. hafta sonunda Al Fateh deplasmanında attığı golle 4 gole ulaştı.

gomis

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:51
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