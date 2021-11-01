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Dünya Suudi Arabistan'da "cadılar bayramı" rezaleti
Dünya

Suudi Arabistan'da "cadılar bayramı" rezaleti

2017 yılında, “Radikal düşünceleri yok ederek ılımlı İslam'a döneceğiz” açıklaması yapan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi Arabistan'ında en sonunda bu da oldu. Son yıllarda İslam dışı her türlü fiilin aleni bir şekilde sergilendiği ülkede, bu kez de “Cadılar Bayramı” kutlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 18:16:00 -
Suudi Arabistan'da "cadılar bayramı" rezaleti

Münübe Yılmaz

2017 yılında, “Radikal düşünceleri yok ederek ılımlı İslam'a döneceğiz” açıklaması yapan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi Arabistan'ında en sonunda bu da oldu. Son yıllarda İslam dışı her türlü fiilin aleni bir şekilde sergilendiği ülkede, bu kez de “Cadılar Bayramı” kutlandı. Kutlamalara katılan Batı özentisi Suudiler, kostüm satan mağazalar önünde kuyruklar oluştururken, bir AVM'de de parti düzenlendi. Alışveriş merkezleri ve evlerin etrafında ortaya çıkan bal kabakları, ışıklar ve korkunç süslemelerle pagan âdetine yoğun ilgi gösteren Suudiler, çılgınlar gibi eğlendi. Öğretim görevlisi Shaikh Tauqir Ishaq ise vampir ve şeytan kılığına girmeyi gerektiren uygulamaları benimsemek yerine, kendi zengin kültürümüzü ve İslami geleneklerimizi ön plana çıkarmamız gerektiğini belirterek, “Sevgili Peygamberimiz (sav), ‘Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır’ buyuruyor. Dolayısıyla biz Batı’yı takip etmeyelim, onlar bizim güzel inancımızı takip etsin” dedi. 

 

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