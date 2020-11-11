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Dünya Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi
Dünya

Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız diplomatların da katıldığı törene bombalı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:58:00 - 2020-11-11 17:48:20
Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılar olduğu ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, bir EYP saldırısı sonucunda birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilirken, Paris yönetimi, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "azami dikkatli olmaları" uyarısı yaptı.

Suud makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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