Dünya

Suudi Arabistan'da Afganistan-Pakistan gizli anlaşma imzaladılar: Ateşkes yapıldı! iddiası yer yerinden oynadı

Suudi Arabistan'da Afganistan-Pakistan ateşkes anlaşması için imza atıldı. Ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'da İki ülkenin ayyuka çıkan gizli anlaşma iddiası dikkat çekti, geniş yankı buldu, yer yerinden oynadı.

Suudi Arabistan'da Afganistan-Pakistan ateşkes görüşmeleri yapıldı. Pakistan ve Taliban heyetleri ateşkesin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Reuters'ın iddiayı gündeme taşıdı. Reuters'e göre bu şekilde duyuruldu. İddia geniş yankı buldu.

Üst düzey bir Taliban yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Olumlu bir sonuca ulaşmak için daha fazla toplantı düzenlemeye hazırız" dedi.

 

Adını açıklamak istemeyen 2 Pakistanlı yetkili ise yeni görüşme turuna ordu, istihbarat teşkilatı ve dışişleri bakanlığından temsilcilerden oluşan bir heyetin katıldığını söyledi.

