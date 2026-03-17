  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Hark Adası için "tek kelime" tehdidi! "Her şeyi yıktık, boruları nezaketen bıraktık!" İletişim Başkanı Duran'dan İsrail’e "Lübnan" muhtırası! "Bölgesel kaosun fitili ateşleniyor!" Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş Bahçeli'den Mescid-i Aksa tepkisi Lübnan’da ölü sayısı 886'ya, yaralı sayısı 2 bin 141'e yükseldi Katil işbaşında İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı! Almanya'dan savaş açıklaması Berlin felç olacak! Havalimanında 2 bin personel greve gidiyor! Lübnan'a yönelik kara harekatı "en güçlü biçimde" kınandı Türkiye'den İsrail'e tepki
Dünya Suudi Arabistan'da 6 İHA saldırısı daha engellendi
Suudi Arabistan'da 6 İHA saldırısı daha engellendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'da 6 İHA saldırısı daha engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik 6 İHA saldırısının daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 İHA'nın doğu bölgesinde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık kısa bir süre önce doğu bölgesinde 3 İHA'nın engellendiğini açıklamıştı.

 

- ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23