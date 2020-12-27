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Ekonomi Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu
Ekonomi

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:39:36 -
Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulundu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu duyuruldu.

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu söyledi.

Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

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