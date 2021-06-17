Suudi Arabistan’da 17 yaşındaki bir genç idam edildi, taziyeler engellendi

İdamı tepki toplayan İsevi'nin Şiilerin yoğun yaşadığı Arabistan'ın doğusundaki Ahsa bölgesinde "isyana katılmak" suçlamasıyla idam edildiği açıklandı.

Mustafa bin Haşim yönetime karşı silah kullanmak, silahlı isyana teşvik ve kamu malını tahriple suçlandı.

İdam cezasının infazı Arabistan'ın doğusundaki Dammam şehrinde gerçekleşti.

17 yaşındayken katıldığı eylem nedeniyle idam edildi

İsevi'nin idamına yönelik eleştirilerin temelinde yaş faktörü bulunuyor. Suudi Arabistan'ın yakın dönemde çıkardığı bir kanuna göre 19 yaşını doldurmayanlar idam edilemiyor.

1994 doğumlu Mustafa bin Haşim, isyan suçlamasıyla 2015'te tutuklanmıştı. Tutuklanmasında suçluluk tarihi geçmemekle beraber, Arap Baharı'nın etkisiyle Doğu Arabistan'da 2011 ve 2012'de çıkan isyana katılmaktan dolayı tutuklandığı tahmin ediliyor. Buna göre İsevi, 17 yaşındayken katıldığı bir eylem nedeniyle idam edilmiş oluyor.

Bazı hukukçular 19 yaş kuralı gereği, suç tarihinde 19 yaşını doldurmadığından Mustafa bin Haşim'in idamını hukuksuz buldu.

Suudi yönetimi ise 19 yaş kuralının idamın infazı için geçerli olduğunu belirtip idamı savundu.

Şii gencin idamının, son dönemde İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma girişimlerini olumsuz etkileyebileği düşünülüyor.