  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var Salih Müslim geberdi Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini hayata geçirdik Siyonist kuşatma ancak İslam Birliği ile dağılır! Kader bizi tek yumruk olmaya zorluyor Trump'tan İran açıklaması: Henüz bitirmedik İsrail saldırılarında 12 kişi öldü! Lübnan’da yine kan aktı İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak" Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü
Dünya Suudi Arabistan’a yapılan saldırılar önlendi
Dünya

Suudi Arabistan’a yapılan saldırılar önlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan’a yapılan saldırılar önlendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füze ile ülkenin doğu bölgelerine gönderilen en az 18 insansız hava aracının (İHA) önlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan, bir kez daha İran’ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerinin hedefi oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füze ile ülkenin doğu bölgelerine gönderilen en az 18 insansız hava aracının (İHA) önlendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23