0553 313 94 23

Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe!

Amerikalı ekonomi kanalı Fox Business, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansından basın sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 06:30
Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe!

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin  belirsizliğini koruması nedeniyle Riyad’da gelecek hafta yapılacak FII  konferansından desteğini çeken son basın kuruluşu Fox Business oldu.

"Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen etkinliğin tek Amerikalı medya  sponsor olarak kalan Fox Business’ın da çekilme kararı alması, konferansın iptal  edilip edilmeyeceğine yönelik soruları daha da güçlendirdi.  

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve  Bloomberg konferanstan desteğini çeken diğer basın kuruluşları arasında yer  almıştı.  

Çekilme kararı, ABD Hazine Bakanı’nın açıklamasının ardından geldi 

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen yayın çizgisiyle öne  çıkan Fox Business’ın sponsorluğunu çekme kararını, ABD Hazine Bakanı Steven  Mnuchin’in konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından alması dikkati  çekti.  

Mnuchin Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Az  önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya  geldim ve Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım Girişimi zirvesine katılmamaya  karar verdim.” ifadelerini kullanmıştı.   

İş dünyası konferanstan desteğini daha önce çekmişti  

Başkent Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa  katılmaktan vazgeçtiklerini bu hafta içinde açıklayan diğer isimler arasında,  ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie  Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman,  Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer da  yer aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da "Çöldeki  Davos" olarak nitelendirilen konferansa katılmamak için planlanan Ortadoğu  seyahatini iptal etmişti.  

Ayrıca, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara  Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve  Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee  konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklamıştı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:30
  1. abd
  2. suudi arabistan
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı var
    1. ABD'den yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı..
    2. 'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı
    3. Şişli'de korku dolu anlar! 'Ürkütücü..
    4. Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden basına..
    5. Enflasyon ile mücadeleye onlar da..
    6. 'Bizi öldürün ama oraya göndermeyin'
    7. Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi..
    8. Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe!
    9. O ilimize yapıyor! Türkiye'deki en..
    10. Meclis'e sunuldu! 76 milyarlık tasarruf
    11. Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı
    12. Bitkisel ürünlerle ilgili flaş..
    13. Kare kare rüşvet... Bu fotoğraflar..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi…..
    15. Tarlada 3,60 lira, markette 16,90 lira!
    16. Gonzalo Higuain'den eski kulübüne sert..
    17. Hıncal Uluç'tan Milli Takım yorumu:..
    18. Fenerbahçe'ye golcü oyuncusu..
    19. Galatasaray'a dev stoper! Wilfried..
    20. Sultanbeyli Belediyespor'da Besim..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor