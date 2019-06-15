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Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

Belçika’da Danıştay'ın, Suudi Arabistan’a yüklü miktarda silah ihracatı yapan FM Herstal ve CMI isimli iki firmanın lisanslarını iptal ettiği öğrenildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

Belçika hükümeti FN Herstal ve CMI isimli iki silah satıcısı şirketin ihracat ruhsatlarını iptal etme karar aldı. Arap ülkeleriyle ticaret anlaşmaları bulunan bu iki şirket için alınan kararın, özellikle Suudi Arabistan’ın temel haklar konusuna tam olarak saygı göstermemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

İhracat lisansları iptal edildi

Sivil silah ve savunma ürünlerinin ithalatı, ihracatı, geçişi ve aktarılması hakkında 21 Haziran 2012 yılında çıkarılan kararname kapsamında FN Herstal’in ürettiği roket ayarlamaları için patlayıcıların yanı sıra, pürüzsüz delikli silahlar ve 12,7 mm'den daha düşük kalibreli otomatik silahları için verilen ihracat lisansları iptal edildi.

Aynı şekilde Suudi Arabistan güvenlik güçleri için hafif zırhlı araçları donatmak için üretim yapan CMI Defense'ın silah ihracat lisansları da iptal edildi.

Lisanslar aslında 2018 yılının Haziran ayında askıya alınmıştı. Konuyu Danıştay’a taşıyan şirketler, uygulamada, ortaya konan kriterlerin bazılarının dikkatli bir incelemeden geçirilmediğini iddia ediyordu. Kararın Danıştay’a taşınması üzerine Danıştay ise İki şirketin ihracat lisanslarını iptal etme kararını onadı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
  1. Belçika
  2. Belçika Danıştay'ı
  3. FN Herstal
  4. CMI Defense
  5. Suudi Arabistan
  6. silah şirketleri
  7. Silah ihracatı
  8. lisans iptali

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  • AhmetAhmet25 dk önce
    Haberi okuyunca birşey oldu sandım, bir ülke iptal eder para olduktan sonra 30 ülke verir

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