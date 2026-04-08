Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesine yönelen 5 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı. Son gelişme, bölgedeki füze tehdidinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Suudi Arabistan, hava sahasına yönelik yeni bir füze tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda tespit edilen balistik füzelere karşı hava savunma unsurlarının devreye girdiği bildirildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle engellenerek imha edildiği belirtildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.