  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kripto paralarda düşüş sürüyor! Bitcoin için dev tahmin
Hayvanlara koronavirüs aşısını uygulamaya başladılar
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
İrlanda'dan kritik Filistin kararı
Dünya Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!
Dünya

Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!

Yunan jetleri ilk kez indi, Suudi Arabistan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Resmi sitelerden yayınlanan fotoğraflar, Türkiye karşıtı ittifakı bir kez daha ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 07:38:00 -
Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!

ABD ile arasından su sızmayan Atina yönetiminin yeni hamlesi ise, hem savaş uçakları hem de Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'u Suudi Arabistan'a göndermek oldu.

Genelkurmay başkanına madalya

Resmi törenle karşılanan General Floros, Suudi mevkidaşı Fayyad Hamid el-Ruveyli ile bir araya geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na madalya verildiğini gösteren görüntüler internet sitesinden yayınlandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi, Kral Abdülaziz I madalyasının sunulduğu aktarıldı.

2 ay önce de tatbikat yapmışlardı

Suudi Arabistan, Mart ayında Türkiye karşıtı ittifakın merkez üssü haline gelen Girit'teki Suda Üssü'ne ilk kez F-15 savaş uçaklarını göndermiş ve taraflar Ege Denizi üzerinde tatbikat yapmıştı.

2 ay sonra şimdi de Yunan jetleri Suudi Arabistan'a tatbikat için gitti

Yaklaşık iki ay sonra bu kez Yunan tarafının Orta Doğu'ya yaptığı çıkarma, yerel medyada "Atina ile Riyad'ın askeri ilişkilerinde yeni dönem" başlıklarıyla yer buldu.

Haberlere göre, dört Yunan F-16 jeti ilk kez Suudi Arabistan'daki Kral Faysal hava üssüne indi. Suudi Arabistan ise, ortak tatbikat için F-15'lerin yanı sıra Eurofighter ve Tornado savaş uçaklarını devreye soktu.

Ürdün sınırı yakınlarındaki Kral Faysal Hava Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından defalarca paylaştı.

F-16'ların ilk kez Ege ve Akdeniz havzası dışında uçuş yaptığını sevinç çığlıklarıyla aktaran Yunan medyası, Suudiler tarafından oldukça sıcak bir karşılama yapıldığını da yine haberlerinde kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyüp

Kafirler boşuna dünyanın değişik coğrafyayalarında Müslümanları kıtır kıtır kesmiyorlar ya.
  • Yanıtla

Güney azerbaycanlı bozkurt

Hep söylüyorum, Türkiye kendini ABD ile bir büyük savaş için hazırlanmalıdır. Bu iş başka şey ile olmaz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim geliyor! Dengeleri değiştirecek
Medya

Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim geliyor! Dengeleri değiştirecek

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın oynadıkları Masumlar Apartmanı dizisine bomba bir karakter geliyor. ..
Karşısında 'eski Türkiye' var sandı! Fatih Altaylı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'emir verir gibi' küstah sözler!
Gündem

Karşısında 'eski Türkiye' var sandı! Fatih Altaylı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'emir verir gibi' küstah sözler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkılmamasını isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta '..
Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!
Gündem

Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!

1995 yıllarında olduğu tahmin edilen bir konferans videosunda, tarihi bilgiler veren Kadir Mısıroğlu, Kemalizm'in temsilcisi CHP'nin geleceğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay