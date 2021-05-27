Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!

ABD ile arasından su sızmayan Atina yönetiminin yeni hamlesi ise, hem savaş uçakları hem de Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'u Suudi Arabistan'a göndermek oldu.

Genelkurmay başkanına madalya

Resmi törenle karşılanan General Floros, Suudi mevkidaşı Fayyad Hamid el-Ruveyli ile bir araya geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na madalya verildiğini gösteren görüntüler internet sitesinden yayınlandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi, Kral Abdülaziz I madalyasının sunulduğu aktarıldı.

2 ay önce de tatbikat yapmışlardı

Suudi Arabistan, Mart ayında Türkiye karşıtı ittifakın merkez üssü haline gelen Girit'teki Suda Üssü'ne ilk kez F-15 savaş uçaklarını göndermiş ve taraflar Ege Denizi üzerinde tatbikat yapmıştı.

2 ay sonra şimdi de Yunan jetleri Suudi Arabistan'a tatbikat için gitti

Yaklaşık iki ay sonra bu kez Yunan tarafının Orta Doğu'ya yaptığı çıkarma, yerel medyada "Atina ile Riyad'ın askeri ilişkilerinde yeni dönem" başlıklarıyla yer buldu.

Haberlere göre, dört Yunan F-16 jeti ilk kez Suudi Arabistan'daki Kral Faysal hava üssüne indi. Suudi Arabistan ise, ortak tatbikat için F-15'lerin yanı sıra Eurofighter ve Tornado savaş uçaklarını devreye soktu.

Ürdün sınırı yakınlarındaki Kral Faysal Hava Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından defalarca paylaştı.

F-16'ların ilk kez Ege ve Akdeniz havzası dışında uçuş yaptığını sevinç çığlıklarıyla aktaran Yunan medyası, Suudiler tarafından oldukça sıcak bir karşılama yapıldığını da yine haberlerinde kaydetti.