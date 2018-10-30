Suudi Arabistan, yabancı ülke vatandaşını idam etti

Sivil toplum kuruluşu olan Göçmen Dayanışması'nın yazılı açıklamasında, "29 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan, Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam etti." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'daki Endonezya Konsolosluğu, kendilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılmadığını duyurdu.

İdamın gerçekleştirilmesinin ardından "Bu olayı lanetliyoruz ve Endonezya hükümetini Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine devam etmesi ve uluslararası diplomasi kurallarını hiçe saymaya devam etmesi durumunda diplomatik önlemler almaya çağırıyoruz" denildi.