Suudi Arabistan veliaht prensi Selman, Ali Koç'u şok edecek hamleyi yaptı

Yıldız golcü Vincent Aboubakar, Al Nassr yönetimiyle görüştü ve ayrılık için izin istedi. Arap basını ise Vincent Aboubakar ile Brighton, Newcastle United, PSG ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı.

Arap basınında yer alan haberlere göre; Vincent Aboubakar ile Al Nassr yönetimiyle görüştü ve ailevi sebeplerinden ötürü takımda kalmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Al Nassr, Wahbi Khazri'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Bazı Arap kaynaklarına göre; Kamerunlu forvet, Newcastle United, PSG, F.Bahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor.

Fransız gazetesi "L'Equipe", Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Tunuslu Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani Al Nassr, Aboubakar yerine transfer edeceği futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında anlaşma imzalanacak.

Aboubakar için Fenerbahçe 'nin ön planda olduğu belirtilirken sarı lacivertlilere en önemli rakip ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, 'Selman, Ali Koç'un yoluna taş koyacak' ifadeleri dikkat çekti.