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Dünya Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten bölgesel güvenlik görüşmesi
Dünya

Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten bölgesel güvenlik görüşmesi

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Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten bölgesel güvenlik görüşmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede, İran’ın Kuveyt ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırıları kınandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Faysal bin Ferhan, Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Körfez hattında son günlerde artan askeri gerilim ve bölgesel güvenlik başlıkları değerlendirildi.

Görüşmede, Kuveyt ile bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan İran'ın saldırıları kınandı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları ele alındı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.

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