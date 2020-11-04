Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 15, Kuveyt'te 5 kişi daha hayatını kaybederken Katar'da ise 227 yeni vaka tespit edildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 426 yeni vaka tespit edildiği, 441 kişinin iyileştiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 471'e, vaka sayısının 348 bin 936'ya yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 335 bin 594'e ulaştı.

- Kuveyt



Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 763 yeni vaka kaydedildi, 662 kişi iyileşti.



Son verilerle toplam can kaybı 794'e, vaka sayısı 128 bin 843'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 119 bin 742'ye ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 227 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 212 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.



Açıklamada, toplam vaka sayısının 133 bin 370'e, sağlığına kavuşanların da 130 bin 414'e çıktığı bildirildi.



Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.



