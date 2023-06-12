Suudi Arabistan ve Kazakistan kararını resmen verdi! Sürpriz adım için karar

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Kazak mevkidaşı Almasadam Satkaliyev ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki ortak işbirliği olanakları ele alınırken, Bin Selman ve Satkaliyev, dünya enerji piyasasındaki gelişmeleri de masaya yatırdı.

Bin Selman ile Satkaliyev ayrıca görüşme kapsamında enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının petrol ve türevleri, doğal gaz ve türevleri, rafineri, petrokimya, elektrik, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, enerji depolama ve diğer bazı alanlarda işbirliği teşvikini kapsadığı aktarıldı.

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Öte yandan Savaş nedeniyle Rusya’da iş kaybı yaşayan müteahhitler gözünü Körfez’e dikti. Dünyanın 2. büyük şirketi Saudi Aramco yetkilileri, Türk müteahhitlerle buluştu. Müteahhitler 3 trilyon dolar yatırım portföyüne sahip Suudi Arabistan’da 10 milyar dolarlık iş üstlenmeyi hedefliyor. Mobilyacılar AB'nin açığını Suudi Arabistan'la kapatacak. Türk mobilya sektörü, AB gibi kayıp yaşadığı pazarlardaki açığı Suudi Arabistan'la yeni adımlar atacağı bilgisi aktarıldı.

Yurt dışından 5 ayda 6,5 milyar dolarlık proje

Türk müteahhitlik sektörünün ocak-mayıs döneminde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 6,5 milyar dolar oldu. Bu yılın 5 ayında 96 proje üstlenilirken, projelerin ortalama bedeli ise 67,2 milyon dolar olarak hesaplandı. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den mayıs ayı sonuna kadar, 133 ülkede 479,5 milyar dolar değerinde 11 bin 745 proje üstlendi. 1972 yılından bugüne kadar üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,4’lük payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2’lik pay ve 24,9 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı.

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