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Aktüel

Suudi Arabistan ve Katar'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de vaka sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:46:19 -
Suudi Arabistan ve Katar'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 411'e, Katar'da 28'e yükselirken, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 411 olduğu, vaka sayısının 76 bin 726'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 48 bin 450 kişinin iyileştiği ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 28'e, vaka sayısının 47 bin 207'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 11 bin 844 kişinin iyileştiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 9 bin 223'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 916 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının bin 140'a yükseldiği, iyileşen sayısının 689 olduğu belirtildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığınca da vaka sayısının 605'e, iyileşen sayısının 475'e yükseldiği aktarıldı.

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