Suudi Arabistan ve Katar'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı
Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de vaka sayısı yükseldi
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 411'e, Katar'da 28'e yükselirken, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de vaka sayısı arttı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 411 olduğu, vaka sayısının 76 bin 726'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca 48 bin 450 kişinin iyileştiği ifade edildi.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 28'e, vaka sayısının 47 bin 207'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 11 bin 844 kişinin iyileştiği aktarıldı.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 9 bin 223'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 4 bin 916 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının bin 140'a yükseldiği, iyileşen sayısının 689 olduğu belirtildi.
- Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığınca da vaka sayısının 605'e, iyileşen sayısının 475'e yükseldiği aktarıldı.