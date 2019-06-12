Suudi Arabistan ve BAE'nin destek verdiği darbeciden büyük oyun!

Küresel haydut Amerika'nın kuklaları haline gelen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan Sudan'daki darbeci Abdül Fettah Abdülrahman Burhan'ın kendi yazıp kendi oynadığı sivil darbe oyunu deşifre oldu.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i askeri darbe ile indiren Abdül Fettah Abdülrahman Burhan başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, gelecek 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kendine kendine darbe oyunu oynadı

Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı Al-Arabiya'nın duyurduğu Sudan'da "Askeri Geçiş Konsey'ini hedef alan darbe" başlıklı ısmarlama haberin oyun olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

Burhan, verdiği 'sivil seçim' sözünü bastırmak ve yaptığı askeri darbeyi meşrulaştırmak için, kendi kendine böyle bir tezgah hazırladı. Darbeci Abdülrahman Burhan, böylece kendisini mağdur gösterip halkın üzerindeki baskısını artıracak ve Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin meşrulaştıracak.

Sudan'da yaşananlar

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla hükümet karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Müdahaleden sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah Abdülrahman Burhan, gelecek 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ancak Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Olayların ardından Hartum'da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.