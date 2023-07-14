Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü! Araplardan ABD kararı merak edildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. İkili, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını tartıştı. Suudi Arabistan, İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması anlaşmasının ABD ile olan ilişkilerini etkilemediğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Ferhan Blinken ile telefonda görüştü.

ABD- Suudi Arabistan ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele alan ikili, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Çin'in arabuluculuğunda mart ayında İran'la diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşmaya varan Suudi Arabistan, bunun stratejik müttefiki ABD ile ilişkilerinde bir gerileme anlamına gelmediğini ifade ediyor.

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