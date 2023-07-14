  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada sadece üç ülkede var, biri Türkiye'de! KIZILELMA ve ATAK-2'nin gücüne güç katacak

Altın için flaş iddia! Kuyumcular dolup taşacak

İsmailağa hocası, Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a saydırdı! Arda Güler detayı dikkat çekti! "Cahil herif"

'Bir harf, binlerce mutluluk' diyen Artaş Holding, gelecek vizyonunu açıkladı

Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması

CHP, seçim hezimetinin bedelini öğrencilere ödetti: Bursları kestiler!

İkinci el otomobilde yeni dönem yarın başlıyor

Dünyada sadece iki ülke üretebiliyordu! Türkiye bunu da yaptı... Hemen Kızılelma ve ATAK'a takılacak

Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Hoşgörülü ve çağdaşlara bak sen! CHP’nin şirin çocukları Babacan'a neler dedi neler
Dünya Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü! Araplardan ABD kararı merak edildi
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü! Araplardan ABD kararı merak edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 22:39:00 -
Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları görüştü! Araplardan ABD kararı merak edildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. İkili, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını tartıştı. Suudi Arabistan, İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması anlaşmasının ABD ile olan ilişkilerini etkilemediğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Ferhan Blinken ile telefonda görüştü.

ABD- Suudi Arabistan ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele alan ikili, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Çin'in arabuluculuğunda mart ayında İran'la diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşmaya varan Suudi Arabistan, bunun stratejik müttefiki ABD ile ilişkilerinde bir gerileme anlamına gelmediğini ifade ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23