Suudi Arabistan vatandaşı robot Sophia'dan bir ilk daha!

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve tarihe kimlik sahibi ilk robot olarak geçen Sophia, Bakü Ulsulararası Havalimanı'nda vize alarak bir kez daha tarihe geçti.

"AZERBAYCAN'DAN ÇOK ETKİLENDİM"

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le buluşan Sophia, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan'dan çok etkilendim. Bakü'nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm" ifadelerini kullandı.

Aliyev ise, Sophia'ya "Yoğun programınızın arasında Azerbaycan'ı ziyaret etmeniz bizi çok mutlu etti. Birlikte açtığımız Asan merkezi, modern bir ülke inşa etme konusunda kapasitemizi ve çabamızı yansıtıyor" dedi.

VATANDAŞLIK ALAN İLK ROBOT OLMUŞTU

2016'da tanıtılan Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını almıştı.

Elektronik vizenin sahibi olan Sophia, Azerbaycan'dan sonra dünya turuna devam edecek.