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Dünya Suudi Arabistan üst rütbeli 2 askeri idam etti
Dünya

Suudi Arabistan üst rütbeli 2 askeri idam etti

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:31:00 -
Suudi Arabistan üst rütbeli 2 askeri idam etti

Suudi Arabistan'da biri yarbay diğeri başçavuş iki askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da biri yarbay diğeri başçavuş iki askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordu mensubu iki rütbeli askerin "vatana ihanet" suçlamasıyla idam edildiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerinden Yarbay Macid bin Musa ve Başçavuş Yusuf bin Hasan el-Azuni'nin yapılan yargılamada suçlu bulunarak Taif bölgesinde idam edildiği aktarıldı.

Askerlere, "savaş suçu, milli çıkarları ve askerlik onurunu korumamak ve benzeri şekillerde vatana ihanet etmek" suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.
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Açıklamada, idam edilen kişilerin işledikleri suçlara ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

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