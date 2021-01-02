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Aktüel Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:32:12 -
Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 239'a, Ürdün'de 3 bin 877'ye, Lübnan'da 1476'ya, Kuveyt'te 937'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha vefat ettiğini, 101 kişinin enfekte olduğunu, 182 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 239, vaka sayısının 362 bin 979, iyileşen hasta sayısının ise 354 bin 263 olduğunu açıkladı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiği, 903 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 152 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 877'ye, vaka sayısının 296 bin 668'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 273 bin 986'ya yükseldiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 520 yeni vaka tespit edildiği, 1177 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1476'ya, vaka sayısının 186 bin 408'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 131 bin 300'e çıktığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 kişinin vefat ettiği, 205 kişinin enfekte olduğu, 213 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece can kayıplarının 937'ye, vaka sayısının da 151 bin 74'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 146 bin 990 olduğu kaydedildi.

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