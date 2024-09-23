Suudi Arabistan Türkiye'nin milyarlarca dolarlık gelirine göz dikti

Suudi Arabistan Turizm Otoritesi Genel Müdürü Fahd Hamidaddin Rus turist hedeflerini açıkladı.

Hamidaddin, “2030 yılına kadar Rusya’dan en az 2 milyon turisti ağırlamak istiyoruz” dedi. Ancak bunun yalnızca güçlü ortaklıklar ve iş dünyası ile büyük şirketlerin desteğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında vizesiz seyahat düzenlemeleri konuşuluyor. Suudi Arabistan vizesi şu anda 125 dolar ve alınması kolay, ancak dört kişilik bir aile için toplam 500 dolara mal oluyor. Bu da çok pahalı bir seçenek olarak görülüyor. “Art-Tour” şirketinin genel müdürü Dmitriy Arutyunov, komşu Körfez ülkelerinin vizelerinin ya ücretsiz olduğunu ya da çok daha ucuz olduğunu belirtti.

Ayrıca, 2025 yılında iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması üzerine de çalışmalar yapılıyor. Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, doğrudan uçuşların iki ülke arasındaki turizm akışını artıracağını belirtti. Şu an Rus turistlerin büyük çoğunluğu Dubai veya Doha üzerinden aktarmalı uçuşlarla Suudi Arabistan’a seyahat ediyor. Hamidaddin, doğrudan uçuşları başlatmak için Orta Doğulu taşıyıcılarla iş birliği yaptıklarını, Rusya tarafından ise Aeroflot’un Riyad ve Cidde’ye uçuşlar düzenleyebileceğini söyledi.

Suudi turistler için de Rusya’ya turizm büyüyor

Rusya’ya yönelik Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısını artırmak için ödeme araçları ve Suudi vatandaşlarının ülkeye getirebilecekleri para miktarındaki sınırlamalar gibi konuların çözülmesi gerektiği vurgulandı. Suudi turistlerin harcama alışkanlıklarının farklı olduğuna dikkat çekildi.

Geçmişte Suudi Arabistan’a seyahatler ağırlıklı olarak dini amaçlıydı, ancak bu durum değişiyor. Ülkede birçok büyük proje hayata geçiriliyor ve turistler için çekici hale geliyor. Bunlar arasında deniz tatil köyleri ve turistik mekanların altyapısının geliştirilmesi yer alıyor. Artık turistler, Cidde’yi görmek ve kuzeybatıdaki antik kent Al-Ula’yı ziyaret etmek için geliyor. Al-Ula, Ürdün’deki Petra’dan sonra Nabati medeniyetinin ikinci başkenti olarak biliniyor. Aynı zamanda burada her yıl “Kış Tantura” adlı kültürel festival düzenleniyor.

“Kızıldeniz, dalış için dünyanın en iyi yerlerinden biri olarak kabul ediliyor ve burada 300’den fazla ıssız ada bulunuyor. Başkentimiz Riyad’da ise her hafta Formula 1 yarışlarından spor maçlarına ve müzik festivallerine kadar birçok etkinlik düzenleniyor” diye belirten Hamidaddin, Suudi Arabistan’ın uluslararası yıldızların konserlerine ev sahipliği yapmasının da Rus turistler için cazip hale geldiğini vurguladı. Ayrıca, turistlerin giyim konusundaki sınırlamaların artık çok daha esnek olduğunu ve kadınların rahatça sarafansız dolaşabildiğini ekledi.(Gazetem.ru)

Türkiye'nin turizm geliri

Türkiye'nin 2023 yılındaki turizm geliri 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakamın büyük bir çoğunluğu Ruslardan elde ediliyor.