Suudi Arabistan tamamen çıldırdı! Bu hamle çok konuşulacak...

Al Ittihad, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için rekor bir teklifte bulundfu. Arap ekibi, Mısırlı yıldızın 2 sezonluk maaşı için 180 milyon euro, bonservisi için 70 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan ekipleri yaptıkları rekor transferlerle konuşulmaya devam ederken, şimdi de yıldız isim Salah için Arabistan iddiaları gündemde.

İddiaya göre; Arap kulübü Al Ittihad, Salah'ı transfer etmek istiyor. Al Ittihad bu transfer için teklifini hazırladı. Suudi Arabistan basınında Arriyadiyah'ın haberine göre Al Ittihad yönetimi bonservis için 60 milyon sterlin teklifini hazırladı.

Al Ittihad'ın, Mısırlı futbolcu için Liverpool'a 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Kulübün, Salah'a ise iki sezon için 180 milyon euro vermeyi düşündüğü vurgulandı.

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