Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Giuliano'yu resmen duyurdu!
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:34
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano'nun Al-Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
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