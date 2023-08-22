Suudi Arabistan sınır muhafızları yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdü!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yayınladığı yeni bir raporda, Suudi sınır muhafızlarının Yemen sınırından geçmeye çalışan göçmenleri vurduğunu ve geçen yıldan bu yana yüzlercesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

HRW araştırmacısı Nadia Hardman yaptığı açıklamada, "Suudi yetkililer bu uzak sınır bölgesinde dünyanın geri kalanının gözleri önünde yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı öldürüyor" dedi.

Hardman ayrıca, "Suudi imajını iyileştirmek için profesyonel golf, futbol kulüpleri ve büyük eğlence etkinliklerini satın almak için milyarlar harcayarak, dikkatleri bu korkunç suçlardan saptırmamalıdır” dedi.

New York merkezli HRW, yaklaşık 10 yıldır Suudi Arabistan ve Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlere yönelik ihlalleri belgelediğini, ancak son cinayetlerin "yaygın ve sistematik" göründüğünü ve insanlığa karşı suç anlamına gelebileceğini kaydetti.

Geçen yıl BM uzmanları, 2022'nin ilk 4 ayında Suudi Arabistan'ın güneyinde ve Yemen'in kuzeyinde "Suudi Arabistan güvenlik güçleri tarafından sınır ötesi topçu bombardımanı ve hafif silah ateşinin yaklaşık 430 göçmeni öldürdüğüne dair endişe verici iddialar olduğunu" bildirmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO