Suudi Arabistan prensi Selman o Türk'ün peşine düştü! Acil olarak istiyor

Altay Bayındır'ın adı geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile anılmıştı. Ancak Altay Bayındır'ı istediği öne sürülen prens Selman'ın sahibi olduğu İngiliz takımının asıl hedefi Uğurcan Çakır'mış. İşte detaylar...

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın takımı Newcastle United'ın Altay Bayındır'ı istediği iddia edilmişti. Meğer İngiliz kulübünün hedefinin Altay Bayındır değil Uğurcan Çakır olduğu ve 25 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Asıl hedef Uğurcan

aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alan Prens Selman'ın asıl hedefinin Altay Bayındır değil Uğurcan Çakır. İngiliz ekibinin adı uzun süre Altay Bayındır'la anılmıştı.

25 milyon euroluk bir teklif

Haberde, Prens Selman'ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtildi. Ayrıca Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Newcastle United'a imza atacağı aktarıldı. Öte yandan Uğurcan Çakır'ın İngiliz ekibine transferinin 25 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde 26 yaşındaki kaleci bordo-mavililerin en yüksek transfer satışı olacak.

35 resmi maça çıktı

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 12'sinde kalesini gole kapatırken, 33 gole engel olamadı.