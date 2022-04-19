Suudi Arabistan prensi Selman o Türk'ten vazgeçti! Karar şok etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyordu. Prens Selman'ın Uğurcan Çakır'dan vazgeçtiği ve Brighton'ın kalecisi Robert Sanchez'i transfer edeceği haberleri İngiliz medyasında manşetleri süsledi. Newcastle United'ın Robert Sanchez için ödeyeceği rakam ise telaffuz edilmedi.

Prens Selman'ın Uğurcan Çakır'dan vazgeçmesi Trabzonspor'da şok etkisi yarattı! İngiliz basınında geçtiğimiz ay çıkan haberlere göre Prens Selman, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu hazırlamış ve Bordo-Mavililere resmi teklifini iletmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Suudi prens vazgeçti

The Sun'ın geçtiği habere göre ise Newcastle United'ın sahibi olan Prens Selman, Uğurcan Çakır'dan vazgeçip rotasını Brighton'ın kalecisi Robert Sanchez'e kırdı. Brighton altyapısından yetişen 24 yaşındaki İspanyol kaleci son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyordu.

Trabzonspor şokta

Haber detayında Prens Selman'ın Robert Sanchez için gözden çıkardığı miktara yer verilmezken transferin gerçekleşmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Uğurcan Çakır'dan rekor transfer geliri bekleyen Trabzonspor ise başarılı kalecisinin en ciddi taliplerinden biri olan Newcastle'ın bu kararıyla adeta şoka girdi! Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır için gelecek diğer teklifleri beklemeye koyuldu.

Sanchez hamlesi

Brighton formasıyla bu sezon ligde 31 maça çıkan Robert Sanchez 35 gol yerken 9 maçta da kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki İspanyol file bekçisinin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

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