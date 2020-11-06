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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-06 02:52:44 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin fırlattığı 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına fırlattığı patlayıcı yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmezken, Husilerden de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.


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