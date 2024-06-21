Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün Ermenistan'ın Filistin Devleti kararından memnun

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararı memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın kararı, "başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını destekleyen önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, iki devletli çözümü destekleyecek, uluslararası barış ve güvenliği güçlendirecek şekilde Filistin devletini tanıma yolunda ilerleme çağrısı yapıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından da konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın kararının, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının güçlendirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda ilgili BMGK kararlarında ve Arap Barış Girişimi'nde öngörülenlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olumlu bir adım" olduğu kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması için tüm ülkelerin benzer kararlar alması gerektiği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararı, "Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarına ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uyduğunu gösteren önemli bir adım" şeklinde nitelendi.

Ermenistan'ın aldığı kararın takdirle karışlandığı açıklamada, Filistin halkının özgürlük ve iki devletli çözüm temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkına verdiği destek memnuniyetle karşılandı.

Uluslararası topluma Filistin devletinin tanınması için acil adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, BMGK'nın sorumluklarını üstlenerek uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararları gereğince bağımsız Filistin devletini tanıyan bir karar alması gerektiği vurgulandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.