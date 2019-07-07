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Suudi Arabistan Kralı, İngiliz Maliye Bakanı ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’ı Cidde’deki Selam Sarayı’nda kabul etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:35
Suudi Arabistan Kralı, İngiliz Maliye Bakanı ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’ı Cidde’deki Selam Sarayı’nda kabul etti.


Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’la bir araya geldi. Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Selam Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede, Suudi Arabistan ve İngiltere arasındaki ekonomik, siyasi işbirliklerinin geliştirilip güçlendirilmesinin önemi ve Suudi Arabistan 2030 vizyonu değerlendirildi. Ayrıca, "İran’ın deniz taşımacılığına yönelik tehditleri, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ile bölgesel gelişmeler" gözden geçirildi.


Toplantıda Suudi yetkililer, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud, Suudi Devlet Bakanı ve kabine üyesi Musaed el Ayban, Dışişleri Bakanı İbrahim el Assaf ve Ekonomi Bakanı Muhammed el Cedan hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:35
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