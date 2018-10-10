Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketli anlar! Delilleri mi karartıyorlar?

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda akşam saatlerinde bir hareketlilik yaşandı. Elinde tamir çantası olan 3 kişi konsolosluğa girdi. İçeriye giren kişilerin bazı kapıların kilitlerini değiştirdiği öne sürüldü.

Bu akşam saatlerinde konsolosluğun ana giriş kapısından konsolosluğa ait bir araç giriş yaptı. Ardından saat 21.30 sıralarında konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi içeriye girdi.

Yaklaşık bir saat içeride kaldılar

Konsolosluk kapısında bir yetkili tarafından karşılanan 3 kişi içeride yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Konsolosluğa giren kişilerin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi.

4 Ekim'de başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldığı, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürülmüştü.