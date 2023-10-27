Suudi Arabistan kararı: Dünyanın ilk ve tek e-yakıt deneme tesisini kuruyor! Dünyaya duyurdular

Aramco ve Enowa, türünün ilk örneği e-yakıt tanıtım tesisi olarak hidrojen inovasyon ve geliştirme merkezi inşa edecek. Kaynak: Aramco ve Enowa dünyanın ilk e-yakıt deneme tesisini kuruyor

Suudi enerji şirketi Aramco ve teknoloji şirketi Enowa, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen ve karbon yakalama yöntemi kullanarak günde 35 varil düşük karbonlu, sentetik benzin üretecek yakıt deneme tesisi kurmak için anlaşması imzaladı.

Tesis, Enowa’nın Hidrojen İnovasyon ve Geliştirme Merkezi’nde (HIDC) yer alacak. E-yakıt teknolojisi, dairesel karbon ekonomisi yaklaşımına dayanıyor ve geleneksel yakıtlara göre tam yaşam döngüsü bazında karbon emisyonlarını yüzde 70’ten fazla azaltma potansiyeline sahip. Tamamlandığında, entegre tesis, ThyssenKrupp Uhde tarafından geliştirilen özel teknolojiler kullanılarak günde 12 ton sentetik metanol üretecek. Sentetik metanol daha sonra ExxonMobil’in Yataklı Reaktör Metanol-Benzin (MtG) teknolojisi kullanılarak düşük karbonlu benzine dönüştürülecek. (enerjigunlugu)