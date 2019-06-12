Suudi Arabistan iyice zıvanadan çıktı! Şimdi de ilk “Helal Disko”yu açtılar... Skandala tepkiler büyük

yeniakit.com.tr Sözde reformlarla İslam’dan tamamen uzaklaştırılmaya çalışılan Suudi Arabistan’da, Müslümanların büyük tepkisini çeken yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “Ilımlı İslam” safsatasının ardından yürürlüğe koyduğu birçok rezil uygulamanın ardından, Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’de, ülkenin ilk “Helal Disko” açıldı. Birçok Suudi’nin tepkisini çeken bu skandal uygulamayı destekleyenlerin isimlerin de olması dikkat çekti.

Büyük tepki çekti

Suudi Arabistan’da uygulamaya giren, “Helal Disko” rezaleti, ülkedeki bir takım Müslümanların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden sözkonusu durumu yorumlayan bazı kullanıcılar, “Bu çirkinliğe karşı çıkıyorum!” yorumlarında bulundu.

“Dubai’ye gerek kalmayacak”

“Helal Disko” rezaletini savunan Suudiler de gözlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar, “Artık Dubai’ye gitmemize gerek kalmayacak. Orada yaptıklarımızı, artık kendi topraklarımızda da yapabileceğiz.” yorumlarıyla, bin Selman’ın skandallarından biri olan “Helal Disko”ya destek çıktı.