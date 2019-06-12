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Suudi Arabistan iyice zıvanadan çıktı! Şimdi de ilk “Helal Disko”yu açtılar... Skandala tepkiler büyük

Sözde reformlarla Batı uşaklığı yolunda emin adımlarla ilerleyen Suudi Arabistan’da, şimdi de “Helal Disko” açıldı. Sözkonusu skandal uygulama ülkede büyük tepki çekerken, “Artık Dubai’ye gitmemize gerek kalmayacak.” diyerek diskoyu destekleyenlerin de olması gözlerden kaçmadı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:42

 yeniakit.com.tr  Sözde reformlarla İslam’dan tamamen uzaklaştırılmaya çalışılan Suudi Arabistan’da, Müslümanların büyük tepkisini çeken yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “Ilımlı İslam” safsatasının ardından yürürlüğe koyduğu birçok rezil uygulamanın ardından, Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’de, ülkenin ilk “Helal Disko” açıldı. Birçok Suudi’nin tepkisini çeken bu skandal uygulamayı destekleyenlerin isimlerin de olması dikkat çekti.

Büyük tepki çekti

Suudi Arabistan’da uygulamaya giren, “Helal Disko” rezaleti, ülkedeki bir takım Müslümanların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden sözkonusu durumu yorumlayan bazı kullanıcılar, “Bu çirkinliğe karşı çıkıyorum!” yorumlarında bulundu.

“Dubai’ye gerek kalmayacak”

Helal Disko” rezaletini savunan Suudiler de gözlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar, “Artık Dubai’ye gitmemize gerek kalmayacak. Orada yaptıklarımızı, artık kendi topraklarımızda da yapabileceğiz.” yorumlarıyla, bin Selman’ın skandallarından biri olan “Helal Disko”ya destek çıktı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
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