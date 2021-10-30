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Dünya Suudi Arabistan ile Lübnan krizi tırmanıyor: Lübnan Başbakanı Mikati, ‘İlişkileri kesme kararını gözden geçirin’ dedi
Dünya

Suudi Arabistan ile Lübnan krizi tırmanıyor: Lübnan Başbakanı Mikati, ‘İlişkileri kesme kararını gözden geçirin’ dedi

Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki gerginlik tırmanıyor. Lübnan Başbakanı Mikati, Suudi Arabistan'a "İlişkileri kesme kararını gözden geçirin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 01:49:00 -
Suudi Arabistan ile Lübnan krizi tırmanıyor: Lübnan Başbakanı Mikati, ‘İlişkileri kesme kararını gözden geçirin’ dedi

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden, Riyad yönetiminin Beyrut ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi ve ithalatı durdurması kararından sonra Mikati’nin ifadelerinin yer aldığı bir yazılı açıklama yayınlandı.

Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin açıklamalarının hükümetin siyasetini yansıtmadığını vurgulayan Mikati, “Kardahi, bakan olarak atanmadan bu açıklamaları yapmıştı ve hükümetin siyasetini yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Riyad’ın diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduklarının altını çizen Mikati, “Krallık liderliğinin, sahip olduğu bilgelikle, kararını gözden geçirmesi temennisi içerisindeyiz. Biz de kendi açımızdan çözülmesi gereken ne ise tüm çabaları sarf ederek onarmaya devam edeceğiz.” dedi.

Suudi Arabistan, bugün, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıklamıştı.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği dile getirilirken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı aktarılmıştı.

 

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