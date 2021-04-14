Suudi Arabistan ile Katar arasında üst düzey temas
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani ile telefonda görüştü.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad al-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Katar Emiri Ramazan ayı vesilesiyle tebrikleştiler.
Veliaht Prens görüşmede, Katar Emiri'ne “Allah’tan Ramazan’ın İslam ve Arap milletine hayır ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.