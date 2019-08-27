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Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

27 Ağustos 2019 Salı 16:13
Suudi Arabistan Husilere ait bir SİHA'yı düşürdü

YEMEN (AA)- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilere ait SİHA'nın sabah saatlerinde Yemen hava sahasında düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, koalisyon güçlerinin, sivillerin korunması hedefiyle SİHA'larla mücadelede gerekli tüm operasyon önlemlerini aldığını ifade etti.

Arap koalisyon güçleri, dün yine Husiler tarafından Suudi topraklarını hedef alan bir SİHA ve 6 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:13
  1. Husiler
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