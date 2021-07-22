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Dünya Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Dünya

Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Suudi Arabistan, hac mevsimi için yapılan sağlık planının seyrinde gittiğini ve şu ana kadar hacılar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:43:00 -
Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer verilen açıklamasında, bu yıl hac mevsimi için yapılan sağlık planının başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar hacılar arasında Kovid-19 vakası ya da herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, hacıların güvenliğini sağlamak adına hac sağlık planının uygulaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

 

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