Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Bin Ferhan, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddediyor ve dini sembollere dokunulmasını kınıyoruz." dedi.



Bin Ferhan, İslam dünyasının terörden çok çektiğini ve bu sorunu çözeceğini ifade etti.

Yemen'e askeri müdahale konusunda da değinen Bin Ferhan, bu ülkedeki tüm sorunların arkasında İran destekli Husilerin olduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı bakan ayrıca ülkesinin yüzlerce balistik füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını dile getirdi.

