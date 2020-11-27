  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddediyoruz"
Aktüel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:56:30 -
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Bin Ferhan, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İslam'ın aşırılık yanlısı saldırılarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını reddediyor ve dini sembollere dokunulmasını kınıyoruz." dedi.

Bin Ferhan, İslam dünyasının terörden çok çektiğini ve bu sorunu çözeceğini ifade etti.

Yemen'e askeri müdahale konusunda da değinen Bin Ferhan, bu ülkedeki tüm sorunların arkasında İran destekli Husilerin olduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı bakan ayrıca ülkesinin yüzlerce balistik füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Savaşa hazırlanıyoruz' diyerek 1000 gemi ile sulara indiler

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Savaşa hazırlanıyoruz' diyerek 1000 gemi ile sulara indiler
Malatya'da şiddetli deprem
Gündem

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay