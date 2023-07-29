  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliye büyük müjde! Artık kesinleşti

O ülkeden dikkat çeken Türkiye mesajı! Hakan Fidan'ın yanında söyledi

Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Ersan Şen’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Mert Başaran formülü verdi! Hiçbir şey bilmiyorsanız parayı buraya yatırın

CHP'li İzmir Belediyesi'nde işçi krizi! 'Paramızı istiyoruz'

Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı için bakın kime söz vermiş! Büyük skandalda yeni perde! İsmail Saymaz tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

500 milyar dolarlık projeye Türk damgası vurulacak! Herkes şaşkın

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti orada darp edildi! Sırtında ‘Fuck İslam’ yazan kişinin eylemci olduğu anlaşıldı
Gündem Suudi Arabistan devinden beklenmedik flaş Türkiye kararı! Dünyaya ilan etti! Vize kolaylığı resmen başladı
Gündem

Suudi Arabistan devinden beklenmedik flaş Türkiye kararı! Dünyaya ilan etti! Vize kolaylığı resmen başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 16:27:00 - 2023-07-29 16:34:22
Suudi Arabistan devinden beklenmedik flaş Türkiye kararı! Dünyaya ilan etti! Vize kolaylığı resmen başladı

Suudi Arabistan Krallığı’nın e-vize sistemine dair yeni karar: Türkiye dahil 12 ülkeyi daha dahil etti. Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.

Suudi Arabistan hükümeti Perşembe günü e-vize sisteminin 12 ülkeyi daha içerecek şekilde genişletildiğini ve toplam 19 ülke olduğunu ilan etti.

Yeni sistem kapsamında, Suudi Arabistan'a gelen yolcuların artık pasaportlarında vize etiketi olması gerekmeyecek.

Suudi Arabistan'ın Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Suudi Arabistan'ın artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu . Bu kod, gezginler hakkında gerekli tüm verileri ve ayrıntıları içerecektir.

E-vize ayrıca çalışma, ziyaret ve ikamet vizeleri için yeni format olarak hizmet edecektir. Ziyaretçi pasaportlarındaki vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi 24 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar sürecek.

Vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılması için zaman çizelgesi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan– 24 Temmuz

Yemen— 26 Temmuz

Sudan— 2 Ağustos

Uganda— 7 Ağustos

Lübnan— 9 Ağustos

Nepal— 14 Ağustos

Türkiye— 16 Ağustos

Sri Lanka— 21 Ağustos

Kenya— 23 Ağustos

Fas— 28 Ağustos

Tayland— 30 Ağustos

Vietnam— 4 Eylül

Mayıs ayında Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.

Suudi Arabistan daha fazla yabancı ziyaretçi çekmeye çalışıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, turizm ve eğlence yatırımlarıyla krallığın ekonomisini çeşitlendirmeye çalışıyor.

Turizm Bakanlığı Yatırım Çekimi Bakan Yardımcısı Mahmoud Abdulhadi, bu yıl Suudi Arabistan'ı 28 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti. Alınan son veriler, krallığın 2021'de 3,5 milyon turisti, 2022'de 16,6 milyon ağırladığını gösteriyor.

Yunanistan’da yangınlar sonrası Vali böyle dans etti, ülkeyi salladı! Görüntülere bakan tepki gösterdi!
Yunanistan’da yangınlar sonrası Vali böyle dans etti, ülkeyi salladı! Görüntülere bakan tepki gösterdi!

Dünya

Yunanistan’da yangınlar sonrası Vali böyle dans etti, ülkeyi salladı! Görüntülere bakan tepki gösterdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23