Suudi Arabistan devinden beklenmedik flaş Türkiye kararı! Dünyaya ilan etti! Vize kolaylığı resmen başladı
Suudi Arabistan Krallığı’nın e-vize sistemine dair yeni karar: Türkiye dahil 12 ülkeyi daha dahil etti. Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.
Suudi Arabistan hükümeti Perşembe günü e-vize sisteminin 12 ülkeyi daha içerecek şekilde genişletildiğini ve toplam 19 ülke olduğunu ilan etti.
Yeni sistem kapsamında, Suudi Arabistan'a gelen yolcuların artık pasaportlarında vize etiketi olması gerekmeyecek.
Suudi Arabistan'ın Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Suudi Arabistan'ın artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu . Bu kod, gezginler hakkında gerekli tüm verileri ve ayrıntıları içerecektir.
E-vize ayrıca çalışma, ziyaret ve ikamet vizeleri için yeni format olarak hizmet edecektir. Ziyaretçi pasaportlarındaki vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi 24 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar sürecek.
Vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılması için zaman çizelgesi;
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Pakistan– 24 Temmuz
Yemen— 26 Temmuz
Sudan— 2 Ağustos
Uganda— 7 Ağustos
Lübnan— 9 Ağustos
Nepal— 14 Ağustos
Türkiye— 16 Ağustos
Sri Lanka— 21 Ağustos
Kenya— 23 Ağustos
Fas— 28 Ağustos
Tayland— 30 Ağustos
Vietnam— 4 Eylül
Mayıs ayında Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.
Suudi Arabistan daha fazla yabancı ziyaretçi çekmeye çalışıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, turizm ve eğlence yatırımlarıyla krallığın ekonomisini çeşitlendirmeye çalışıyor.
Turizm Bakanlığı Yatırım Çekimi Bakan Yardımcısı Mahmoud Abdulhadi, bu yıl Suudi Arabistan'ı 28 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti. Alınan son veriler, krallığın 2021'de 3,5 milyon turisti, 2022'de 16,6 milyon ağırladığını gösteriyor.